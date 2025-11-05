Alejandro Alegría

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 24

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llamó a los comercios que participen en El Buen Fin a no hacer simulación de ofertas. De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), la meta de ventas de este programa de reactivación económica será de 200 mil millones de pesos en cinco días.

En conferencia conjunta con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios (Concanaco-Servytur), Iván Escalante, titular de la Profeco, comentó que esta semana se publicará la página de Internet elbuenfin.profeco.gob.mx, donde se mostrará el comportamiento de 480 productos en 399 establecimientos, centros de alto consumo y plazas comerciales, para dar seguimiento y consignar a los negocios que simulen ofertas.

El funcionario adelantó que del 13 al 17 de noviembre desplegará un operativo nacional con más de mil 174 personas servidoras públicas en campo, instalará 165 módulos de atención en plazas comerciales y lugares de alto consumo, además de que 334 centros comerciales serán vigilados por brigadas itinerantes. Aunado a ello, atenderá las quejas y abusos de negocios en el Consumidor, así como ConciliaExprés y Concilianet.