▲ El turismo representa 13 por ciento de la economía de los 178 municipios con pueblos mágicos. En la imagen, Huasca de Ocampo, Hidalgo. Foto La Jornada

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 24

Entre medicina tradicional, limpias y chamanes, cocina regional, música y folklore, además de otras actividades, se realizará la séptima edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2025, en Hidalgo, del 13 al 16 de noviembre.

La Secretaría de Turismo (Sectur) estima que el evento beneficiará a más de 12 millones de personas que habitan y dan vida a las 177 localidades que a lo largo del territorio nacional cuentan con esta distinción.

De acuerdo con la dependencia, hasta ayer estaban confirmadas 4 mil 500 citas de negocios, más de 90 compradores nacionales e internacionales diariamente, 4 mil agencias de viajes y la participación de toda la región.

La inauguración, por primera ocasión, se realizará en un pueblo mágico. Será el 13 de noviembre en Real del Monte, de los primeros poblados que han obtenido esta insignia, informó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur.

El encuentro, gratuito y abierto para todo el público, continuará del 14 al 16 de noviembre en el recinto ferial de Pachuca.

La información más actualizada de la dependencia federal apunta que el turismo representa 13 por ciento de la economía de los 178 municipios donde se encuentran ubicados los 177 pueblos mágicos.