Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 24
Entre medicina tradicional, limpias y chamanes, cocina regional, música y folklore, además de otras actividades, se realizará la séptima edición del Tianguis de Pueblos Mágicos 2025, en Hidalgo, del 13 al 16 de noviembre.
La Secretaría de Turismo (Sectur) estima que el evento beneficiará a más de 12 millones de personas que habitan y dan vida a las 177 localidades que a lo largo del territorio nacional cuentan con esta distinción.
De acuerdo con la dependencia, hasta ayer estaban confirmadas 4 mil 500 citas de negocios, más de 90 compradores nacionales e internacionales diariamente, 4 mil agencias de viajes y la participación de toda la región.
La inauguración, por primera ocasión, se realizará en un pueblo mágico. Será el 13 de noviembre en Real del Monte, de los primeros poblados que han obtenido esta insignia, informó Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur.
El encuentro, gratuito y abierto para todo el público, continuará del 14 al 16 de noviembre en el recinto ferial de Pachuca.
La información más actualizada de la dependencia federal apunta que el turismo representa 13 por ciento de la economía de los 178 municipios donde se encuentran ubicados los 177 pueblos mágicos.
“Es una tiendota de México en temas de artesanía y gastronomía. A diferencia del Tianguis Turístico Nacional, éste está abierto al público, a los que no entendemos de touroperadores, pero sí entendemos de artesanía; es gratuito, está abierto a todo el público, todos podemos conocer 177 pueblos llenos de historia”, dijo la titular de la Sectur en la conferencia de prensa.
Resaltó que durante el evento habrá ponencias para que habitantes y empresarios de esas localidades conozcan opciones de la digitalización como apoyo a su negocio o de las políticas del gobierno en materia turística. También habrá bailables y conciertos.
Estimó que para este tianguis habrá una afluencia de entre 60 y 70 mil visitantes y tendrá una derrama económica superior a 40 millones de pesos.
“Para muchos pueblos mágicos afectados (por diversas cuestiones meteorológicas adversas que han ocurrido en los meses recientes) es una manera de reactivarse, con la gracia de que el estado de Hidalgo paga su estand, ya que se trata de reactivar, porque el artesano se llevará el dinero en su bolsa”, sostuvo Rodríguez Zamora.