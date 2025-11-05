Economía
Cox da luz verde a la compra de Iberdrola México
▲ La junta general extraordinaria de accionistas de Cox aprobó ayer la adquisición de 100 por ciento del capital social de Iberdrola México, operación acordada en julio por un monto de 4 mil 200 millones de dólares. El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, destacó que la adquisición de Iberdrola México “es un paso decisivo” en la estrategia global de la compañía. Con esta adquisición, Cox, con sede en Valencia y presente en México desde hace más de una década, se hará con 15 centrales con 2.6 gigavatios (GW) de potencia: mil 368 megavatios (MW) de centrales de ciclo combinado y cogeneración y mil 232 MW de activos eólicos y fotovoltaicos.Foto La Jornada, con información de Europa Press
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 23
