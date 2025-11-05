Clara Zepeda

La venta de autos nuevos en México subió 6 por ciento anual en octubre, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el avance de las ventas al público en el mercado interno del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl), la comercialización a nivel nacional ascendió a 129 mil 736 unidades en el décimo mes del presente año, su mejor octubre desde 2016, cuando sumó una venta interna de 137 mil 503 unidades.

El mercado automotor aceleró sus ventas en el décimo mes del año y sumó dos avances al hilo de manera anual, en medio de la cautela de los consumidores ante el contexto económico nacional e internacional y del arancel al acero y aluminio.

El Inegi, con la información de 23 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Autos Orientales Picacho, Giant Motors Latinoamérica y Great Wall Motor México, precisó que la venta de vehículos ligeros en los primeros 10 meses del año (enero-octubre) sumaron un millón 204 mil 923 vehículos, lo que representó un avance de sólo 0.12 por ciento frente a los primeros 10 meses de 2024, el primer avance tras cuatro caídas consecutivas en su medición acumulada.