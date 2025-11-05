Impulsan el avance la Bolsa Mexicana de Valores y el tipo de cambio
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 22
La depresión que reflejó la economía mexicana en el tercer trimestre de 2025, podría revertirse en los primeros meses de 2026, sugiere el Sistema de Indicadores Compuestos Coincidente y Adelantado, que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El indicador adelantado, el cual sugiere el comportamiento de la economía a corto plazo, se posicionó en 100.5 puntos en septiembre, por arriba de su tendencia a largo plazo, y presentó una variación positiva de 0.20 puntos, con relación a agosto, su sexto avance consecutivo.
El coincidente, que refleja el comportamiento de la economía en curso, se ubicó en 99.4 puntos en agosto, y sigue en la cifra más baja desde 2022, lo que se encuentra en línea con la desaceleración de la economía. Además registró una disminución de 0.10 enteros respecto a julio.
El indicador coincidente cae continuamente desde septiembre de 2023, señalando la desaceleración de la economía nacional; sin embargo, el indicador adelantado dejó de caer en marzo de 2025 y regresó a su tendencia en junio, lo que es una señal de optimismo sobre la economía de México.
En septiembre de 2025, cuatro de los seis componentes del indicador adelantado contribuyeron a su avance mensual, donde el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y el S&P 500 subieron, mientras el tipo de cambio real y la tasa de interés mantienen su estabilidad.
En tanto, en el coincidente, cuatro de seis componentes contribuyeron a su caída de agosto: asegurados en el IMSS; la actividad industrial, el IGAE y la desocupación urbana.