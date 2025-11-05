Clara Zepeda

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 22

La depresión que reflejó la economía mexicana en el tercer trimestre de 2025, podría revertirse en los primeros meses de 2026, sugiere el Sistema de Indicadores Compuestos Coincidente y Adelantado, que calcula el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El indicador adelantado, el cual sugiere el comportamiento de la economía a corto plazo, se posicionó en 100.5 puntos en septiembre, por arriba de su tendencia a largo plazo, y presentó una variación positiva de 0.20 puntos, con relación a agosto, su sexto avance consecutivo.

El coincidente, que refleja el comportamiento de la economía en curso, se ubicó en 99.4 puntos en agosto, y sigue en la cifra más baja desde 2022, lo que se encuentra en línea con la desaceleración de la economía. Además registró una disminución de 0.10 enteros respecto a julio.