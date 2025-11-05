Julio Gutiérrez

En años recientes, la economía mexicana ha demostrado resistencia y fortaleza pese a los choques externos e internos, motivo por el que las personas apuestan por invertir en el mercado de fondos nacional, planteó Alejandro Martínez, director general de la operadora de fondos de Santander en nuestro país.

De acuerdo con el directivo de SAM Asset Management en México, en los últimos meses se ha observado que las personas convierten sus ahorros en inversiones, una tendencia que se mantendrá a corto y mediano plazos, independientemente de la incertidumbre relacionada con los cambios en el sistema judicial mexicano o algunos episodios de inseguridad que se viven en diversas localidades del país.

“Estamos enfocados en una economía que ha demostrado ser resiliente más allá de todo lo que hemos visto a nivel global (…) la mexicana ha demostrado una resiliencia y una fortaleza importantes, cuando vemos la confianza que demuestran estos números por transformar el ahorro en inversión, sin duda alguna creemos que es una tendencia que se puede mantener”, dijo Martínez en una conferencia de prensa realizada este martes.

Fondos de inversión alcanzan 13.5% del PIB

De acuerdo con datos de Santander, el mercado de fondos en México en los últimos 24 años ha triplicado su participación como proporción del producto interno bruto (PIB): pasó de representar 4.3 por ciento en 2001 a 13.5 por ciento al concluir septiembre de este año.