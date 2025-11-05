Mucha cautela ante futura compra de automóviles
Se ensombrece la posibilidad de adquirir bienes duraderos
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 22
Las perspectivas sobre la situación económica futura del país y la posibilidad de comprar bienes duraderos llevaron a la baja la confianza de los consumidores en México, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En octubre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 46.1 puntos, lo que implicó un descenso de 0.3 puntos mensuales, el segundo al hilo. En su comparación anual, el indicador disminuyó 3.2 puntos, acumulando 10 meses consecutivos de variaciones anuales negativas, reportó el Inegi.
Tras el máximo histórico alcanzado en octubre de 2024, el indicador de confianza del consumidor ha mostrado una tendencia a la baja acumulando 10 meses consecutivos de caídas anuales, aunque dicha tendencia se ha moderado en meses recientes.
La mayor caída del periodo se ubicó en la categoría que evalúa el futuro económico del país y las posibilidades actuales de compra de los hogares, principalmente de algunos bienes duraderos como lavadoras, electrodomésticos, muebles y otros, con un descenso de 0.8 y 0.6 puntos mensuales, hasta ubicarse en 46.8 y 31.8 unidades, mientras en su comparación con octubre de 2024, el primero retrocedió 8.8 unidades y el de poder de compra aumentó 0.3 unidades.
Asimismo, los rubros de situación económica del país actual retrocedieron 0.3 puntos en octubre frente a septiembre, y 5.4 puntos menos frente al décimo mes de 2024.
La situación del hogar presente y futura registraron un comportamiento mixto, con un avance de 0.2, y un descenso de 0.1 unidades, en ese orden. En los últimos 12 meses presentó un estancamiento y una caída de 2 puntos, respectivamente.
Los indicadores complementarios revelan que los consumidores mostraron mucha cautela a la hora de pensar en adquirir un automóvil, nuevo o usado, en los próximos dos años; asimismo, temen al incremento de precios en los próximos meses y se extiende su pesimismo para comprar ropa, zapatos o comida.
Así, los datos que arrojó la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor a 2 mil 336 viviendas urbanas a nivel nacional, que elaboran en conjunto el Inegi y el Banco de México (BdeM), reflejaron que “en lo que va de 2025 se observa en general que la percepción de los consumidores relacionada con la situación del país ha tendido a empeorar, mientras la relacionada a la situación del hogar mantiene cierta resiliencia”, aseguró Rodolfo Ostolaza, analista económico de Banamex.
Añadió que, de acuerdo con sus proyecciones, la confianza del consumidor seguirá una tendencia similar a la observada hasta ahora, ante la desaceleración de la actividad económica y del empleo, así como por la incertidumbre respecto a la relación económica con Estados Unidos, aunque la reciente apreciación del peso posiblemente esté actuando como mitigante.