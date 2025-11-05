▲ En lo que va de 2025, la percepción de los consumidores relacionada con la situación del país ha empeorado. Foto La Jornada

Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 22

Las perspectivas sobre la situación económica futura del país y la posibilidad de comprar bienes duraderos llevaron a la baja la confianza de los consumidores en México, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En octubre de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 46.1 puntos, lo que implicó un descenso de 0.3 puntos mensuales, el segundo al hilo. En su comparación anual, el indicador disminuyó 3.2 puntos, acumulando 10 meses consecutivos de variaciones anuales negativas, reportó el Inegi.

Tras el máximo histórico alcanzado en octubre de 2024, el indicador de confianza del consumidor ha mostrado una tendencia a la baja acumulando 10 meses consecutivos de caídas anuales, aunque dicha tendencia se ha moderado en meses recientes.

La mayor caída del periodo se ubicó en la categoría que evalúa el futuro económico del país y las posibilidades actuales de compra de los hogares, principalmente de algunos bienes duraderos como lavadoras, electrodomésticos, muebles y otros, con un descenso de 0.8 y 0.6 puntos mensuales, hasta ubicarse en 46.8 y 31.8 unidades, mientras en su comparación con octubre de 2024, el primero retrocedió 8.8 unidades y el de poder de compra aumentó 0.3 unidades.

Asimismo, los rubros de situación económica del país actual retrocedieron 0.3 puntos en octubre frente a septiembre, y 5.4 puntos menos frente al décimo mes de 2024.