Raptors dominan a los Bucks y ligan su tercer triunfo
Raptors dominan a los Bucks y ligan su tercer triunfo
Foto
▲ Con 23 puntos anotados por Scottie Barnes y RJ Barrett, los Raptors de Toronto hilaron su tercer triunfo al imponerse 128-100 a los Bucks de Milwaukee. Gradey Dick anotó 14 puntos y Brandon Ingram contabilizó 13. Toronto registró su mayor margen de victoria de la temporada, superior al del encuentro que ganaron por 20 en Atlanta el 22 de octubre. Giannis Antetokounmpo sumó 22 unidades, Kyle Kuzma agregó 18 y Cole Anthony finalizó con 12 por los Bucks, que perdieron por segunda vez en tres partidos.Foto e información de Ap
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. a39
