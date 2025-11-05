▲ El serbio, quien recientemente cambió su residencia al país helénico, avanzó a cuartos de final del torneo y se enfrentará al portugués Nuno Borges. Foto Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. a12

En septiembre de este año, Novak Djokovic se mudó de forma permanente a Atenas tras meses de críticas en su país por apoyar las protes-tas estudiantiles contra el gobierno.

Ayer, el número cinco del ranking mundial debutó en el ATP 250 de Atenas con un convincente triunfo sobre el chileno Alejandro Tabilo (7-6 y 6-1).

El tenista , ganador de 24 títulos de Grand Slam, enfrentó un reto especial, pues nunca había podido vencer a su rival en turno en sus enfrentamientos anteriores. Esta vez logró romper esa racha adversa con una actuación sólida que lo llevó a los cuartos de final del certamen helénico.

“Jugar contra Tabilo, al que nunca le había ganado, me puso más nervioso antes del partido que en otros. Traté de motivarme con la energía del público”, declaró Djokovic tras el encuentro, disputado ante una afición que se volcó con él en su estreno en Atenas.

El tenista se puso del lado de las protestas contra el presidente Aleksandar Vucic desde finales del 2024, y eso le pasó factura. Su opinión sobre el tema provocó incluso la vandalización de un mural con su imagen en el centro de Belgrado, que apareció teñida de negro y que su autor, Andrej Josifovski, no tardó ni 24 horas en reconstruir.

Novak, quien en un partido de baloncesto apareció con una sudadera con la leyenda “Students are champions”, creció en Serbia durante las guerras de los Balcanes en los años 90, cuando experimentó bombardeos constantes y se refugió en sótanos, lo que forjó su resiliencia y su determinación.