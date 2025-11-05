Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. a12

Muchas veces en su vida, Luis Carlos López se preguntó por qué precisamente él tenía que vivir con secuelas de parálisis cerebral.

Las limitaciones de movimiento en una parte de su cuerpo le provocaron una inseguridad que, con el paso de los años, desapareció gracias al deporte, que se convirtió en su salvación.

“Siempre quise ser un seleccionado nacional, representar a mi país, pero mi familia tenía miedo de que me pudieran golpear o lastimar por mi discapacidad. Afortunadamente encontré el atletismo y he alcanzado logros muy importantes a escala internacional”, comen-tó el especialista en lanzamiento de disco, quien fue uno de los ganadores del Premio Nacional del Deporte (PND).

A pesar de su talento, el paratleta guasavense tuvo que sortear muchos obstáculos para mantenerse en el alto rendimiento. En sus momentos más álgidos, fue su familia y su entrenador, Javier Galarza, quienes impidieron que se decidiera por un adiós prematuro.

“Así como el deporte convencional es difícil, también para nosotros es complicado estar en la élite. Para asistir a las competencias donde te fogueas es necesario el recurso que a veces no había. Nos convertimos en personas resilientes para poder representar a nuestro país.”

El deportista compite en la categoría F37, donde participan atletas que tienen la coordinación y el movimiento moderadamente limitados en un lado del cuerpo.