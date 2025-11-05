Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. a11
Londres. El retiro está cerca. Cristiano Ronaldo puede olfatearlo, piensa en ello con mayor frecuencia. “Será pronto”, anticipó el futbolista portugués en una entrevista publicada en la plataforma de YouTube por el animador británico Piers Morgan sin precisar fechas ni lugares, pero sí un menor margen de tiempo respecto a la época en la que compitió con el argentino Lionel Messi por ser el mejor del mundo.
A sus 40 años, el capitán del Al Nassr saudita descubrió su lado más reflexivo. Habló de su futuro retiro profesional, de la preparación y los efectos que eso implica para alguien que se mantuvo por años en la élite de este deporte. “Será pronto, pero creo que estaré preparado”, afirmó ante la pregunta sobre cuándo piensa colgar las botas.
“Será duro, por supuesto ¿Será difícil? Sí. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil. Pero llevo preparando mi futuro desde que tenía 25, 26 o 27 años. Así que pienso que seré capaz de soportar la presión”, sostuvo.
Ronaldo creó una marca (CR7) que en cualquier estadio del mundo resulta familiar. Autor de 952 goles, según registros oficiales, se ha convertido en uno de los jugadores con mejor palmarés de la historia. Actualmente ha renovado con el club Al Nassr hasta 2027.
Aunque sus mejores recuerdos están ligados a ella, el portugués confía en poder vivir sin una pelota de futbol. Por lo pronto, dijo, desea concentrarse en su familia y en otros intereses relacionados con sus negocios.
“Nada podrá compararse con la adrenalina que tienes en el futbol al marcar un gol”, confesó. “Pero todo tiene un comienzo y un final. Tengo otras pasiones. Tendré más tiempo para mí, para mi familia y para educar a mis hijos”.
En ese último punto, compartió el deseo que tiene de que su hijo siga sus pasos, pero con su propia historia. “Quiero seguir a Cristiano Jr, porque está en una edad en la que los niños hacen cosas estúpidas. Yo era igual.
“Quiero hacer más cosas divertidas. Me encanta jugar al pádel con mis mejores amigos. Nos estamos volviendo bastante buenos”, bromeó y, de paso, desestimó la presión de ganar una Copa del Mundo. “Para mí no es un sueño ganar el Mundial. ¿Para definir qué? ¿Si soy uno de los mejores de la historia? ¿Para ganar una competición con seis o siete partidos? ¿Crees que es justo?”, ironizó.