Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. a11

Londres. El retiro está cerca. Cristiano Ronaldo puede olfatearlo, piensa en ello con mayor frecuencia. “Será pronto”, anticipó el futbolista portugués en una entrevista publicada en la plataforma de YouTube por el animador británico Piers Morgan sin precisar fechas ni lugares, pero sí un menor margen de tiempo respecto a la época en la que compitió con el argentino Lionel Messi por ser el mejor del mundo.

A sus 40 años, el capitán del Al Nassr saudita descubrió su lado más reflexivo. Habló de su futuro retiro profesional, de la preparación y los efectos que eso implica para alguien que se mantuvo por años en la élite de este deporte. “Será pronto, pero creo que estaré preparado”, afirmó ante la pregunta sobre cuándo piensa colgar las botas.

“Será duro, por supuesto ¿Será difícil? Sí. Probablemente lloraré, sí. Soy una persona abierta. Será muy, muy difícil. Pero llevo preparando mi futuro desde que tenía 25, 26 o 27 años. Así que pienso que seré capaz de soportar la presión”, sostuvo.

Ronaldo creó una marca (CR7) que en cualquier estadio del mundo resulta familiar. Autor de 952 goles, según registros oficiales, se ha convertido en uno de los jugadores con mejor palmarés de la historia. Actualmente ha renovado con el club Al Nassr hasta 2027.