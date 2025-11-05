▲ El madridista Arda Guler conecta con una espectacular tijera el esférico ante la llegada de Alexis Mac Allister, quien a la postre marcó el gol con el que el Liverpool derrotó 1-0 al equipo español. Foto Afp

Ap y Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. a11

París. Bayern Múnich reafirmó su estatus como la fuerza dominante del futbol europeo tras imponerse 2-1 al París Saint-Germain, que sufrió su primera derrota en la defensa del título de la Liga de Campeones, mientras el Liverpool venció al Real Madrid por 1-0 en otro encuentro estelar de la cuarta jornada.

Luis Díaz fue el protagonista del Bayern, anotando dos goles antes de recibir una tarjeta roja en el tiempo de descuento de la primera parte por una entrada temeraria sobre Achraf Hakimi, que obligó al defensa del PSG a retirarse lesionado.

El cuadro parisino, que también perdió por lesión al ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, redujo la desventaja gracias a João Neves, pero los alemanes aguantaron para lograr una victoria por 2-1 y la decimosexta consecutiva en todas las competiciones.

El campeón alemán es uno de los dos equipos con el máximo de 12 puntos. El Arsenal es el otro, tras su victoria por 3-0 contra el Slavia de Praga.

Un penal convertido por el inglés Bukayo Saka (32), además de un doblete en la segunda mitad del español Mikel Merino (46 y 68), ubicaron en dicha posición de privilegio a los dirigidos por Mikel Arteta.

Con el trámite resuelto, Arteta dio entrada en el minuto 73 al centrocampista Max Dowman, quien a sus 15 años y 309 días de edad se transformó en el jugador más joven en haber disputado un partido de Champions.