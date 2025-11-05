El siguiente rival será Costa de Marfil
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. a11
El camino de México en el Mundial Sub-17 no comenzó de la mejor manera. Los dirigidos por Carlos Cariño cayeron 2-1 ante Corea del Sur en su primer duelo del certamen, que se disputa en Qatar.
Al minuto 5, los pocos aficionados tricolores que estuvieron en las gradas se levantaron de sus asientos cuando el defensor Ian Olvera remató de cabeza en el área chica y el esférico impactó en el travesaño. Una jugada después, Gael García recibió un centro proveniente de la banda derecha y no pudo darle potencia a su remate, por lo que terminó en las manos del portero coreano Park Do-hun.
Si México perdonó en las oportunidades que tuvo, el conjunto coreano fue certero y castigó a los mexicanos. Ko Hyun-bin abrió el marcador para los asiáticos luego de aprovechar una desconcentración de la defensa en un tiro de esquina, para vencer con un remate de cabeza al guardameta Santiago López (19).
A pesar de verse abajo en el marcador, el cuadro tricolor realizó múltiples jugadas de peligro que inquietaron el arco coreano. El premio llegó al 44, cuando Aldo Patricio de Nigris empató el due-lo con un potente remate de palomita desde los linderos del área.
En la segunda mitad, un error del portero tricolor en la salida provocó que el conjunto asiático se pusiera de nuevo al frente en la pizarra con el tanto de Nam Ian, quien decretó el marcador final con un remate de cabeza a un arco sin guardameta (49).
“No se dio el resultado, pero dimos lo que siempre trabajamos. No se da, pero no nos agüita, tenemos dos partidos más, vamos a ir para arriba y nos vamos a tirar de cabeza pase lo que pase. No hay que bajar los brazos, nos duele el resultado, pero hay que salir adelante”, declaró Luis Gamboa, tras el duelo.
México continuará su participación este viernes cuando se enfrente a Costa de Marfil, en la segunda jornada del Grupo F, en el que ayer Suiza goleó 4-1 al conjunto africano con anotaciones de Gil Zufferey, Adrien Llukes, Giacomo Koloto, Jill Stiel.
En otros resultados, Brasil se impuso 7-0 a Honduras, Alemania empató 1-1 con Colombia, Venezuela derrotó 3-0 a Inglaterra y Egipto goleó 4-1 a Haití.