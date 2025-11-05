De la Redacción

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. a11

El camino de México en el Mundial Sub-17 no comenzó de la mejor manera. Los dirigidos por Carlos Cariño cayeron 2-1 ante Corea del Sur en su primer duelo del certamen, que se disputa en Qatar.

Al minuto 5, los pocos aficionados tricolores que estuvieron en las gradas se levantaron de sus asientos cuando el defensor Ian Olvera remató de cabeza en el área chica y el esférico impactó en el travesaño. Una jugada después, Gael García recibió un centro proveniente de la banda derecha y no pudo darle potencia a su remate, por lo que terminó en las manos del portero coreano Park Do-hun.

Si México perdonó en las oportunidades que tuvo, el conjunto coreano fue certero y castigó a los mexicanos. Ko Hyun-bin abrió el marcador para los asiáticos luego de aprovechar una desconcentración de la defensa en un tiro de esquina, para vencer con un remate de cabeza al guardameta Santiago López (19).

A pesar de verse abajo en el marcador, el cuadro tricolor realizó múltiples jugadas de peligro que inquietaron el arco coreano. El premio llegó al 44, cuando Aldo Patricio de Nigris empató el due-lo con un potente remate de palomita desde los linderos del área.