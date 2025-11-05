Daniel López Aguilar

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 4

La llegada de un juguete humanizado altera la vida de una aldea situada entre finales del siglo XIX y principios del XX. Con su presencia, surge una lista pública que jerarquiza a los habitantes, amplifica la fascinación y el temor, y genera la tensión entre devoción y rechazo.

Esa dinámica colectiva es el núcleo de El mar es un pixel, “ensayo escénico” del dramaturgo y director David Gaitán, que explora la intersección entre el honor y la tecnología como catalizadores de la vida social. La obra se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario.

“La importancia de nuestra reputación ha vuelto a ser central. El temor a que se manche nos impulsa a querer figurar en ciertas listas y a mantenernos alejados de otras”, comentó Gaitán (CDMX, 1984) en entrevista con La Jornada.

El juguete funciona como un gesto de magia que promete llenar vacíos y ofrecer certezas. “Apoyo profesional, logístico, emocional y sexual; la certeza que amenaza con mejorar la vida de un segundo a otro; una utopía tan bien diseñada que termina por volverse siniestra”, añadió el director.

“Con su presencia, la comunidad expone su intimidad y transmite información de unos a otros; lo privado se muestra como espectáculo.”

El montaje plantea así la relación entre fascinación y terror que provoca la tecnología: un artefacto que promete bienestar puede alterar estructuras emocionales y sociales de manera imprevisible.

Los cinco personajes (el consejero, la inversora, la emprendedora, el juguete y el mensajero) muestran rasgos humanos que el espectador puede reconocer en sí mismo.