ay artistas que avanzan hacia el futuro inventando formas y otros que retroceden en el tiempo para escuchar el rumor de la piedra. Oscar Bachtold (Ciudad de México, 1962) pertenece a este segundo linaje: el de quienes buscan en el origen una explicación de lo que somos. Su obra nace del silencio milenario de las culturas prehispánicas, no como la de un arqueólogo que desentierra objetos, sino como la de un soñador que intenta descifrar el aliento del mundo.

Egresado de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, y formado en dibujo y pintura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (1985-1990), Bachtold, discípulo de Gilberto Aceves Navarro, asumió que la pintura es riesgo. Su trazo, frenético y libre, conserva la energía del gesto aprendida de su maestro. Así se convirtió en un creador que pinta la esencia de las culturas originarias. Su trabajo es un reflejo de la infancia que persiste como un eco. En la confluencia entre historia, arqueología y antropología, encuentra un puente hacia los mitos que configuran nuestra cosmovisión. Sumergido en esas narrativas, desciende a las raíces del territorio mexicano y reflexiona sobre la identidad y su permanencia. El lenguaje plástico de las culturas antiguas nutre su obra y forja una simbiosis entre pasado y presente.

Desde niño sintió fascinación por la pintura, impulso que lo llevó a ese territorio donde mito y materia se confunden. No se limita a contemplar: penetra en los significados. Comprende que las civilizaciones antiguas no son vestigios inmóviles, sino presencias vivas que dialogan con quien sabe mirar. Esa mirada­–curiosa, ética, sensible– lo acompaña allí donde el pasado deja de ser ruina y se transforma en energía creadora.

Su exploración no nace de la nostalgia, sino de la necesidad de comprender el presente por medio de los símbolos primordiales. La piedra, el barro, el metal o la fibra no son simples materiales, son la memoria de una conciencia colectiva. Cada obra parece convocar fuerzas dormidas, como si sus manos repitieran un gesto aprendido hace siglos y el tiempo retornara a su origen.

En su pintura, la geometría respira. Los planos se abren como códices donde la luz escribe nuevos signos. A veces, las formas contienen un lenguaje olvidado, un alfabeto que sólo puede leerse desde la emoción.