Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 3

Madrid. La editorial Almadía y la fundación Sociedad Ventosa-Arrufat se aliaron para crear un nuevo reconocimiento literario que celebrará la calidad literaria y la escritura crítica.

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid se presentó el Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, en cuya primera edición las escritoras Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y Selva Almada conformarán el jurado.

El plazo para entregar los manuscritos se cerrará el próximo 12 de febrero y las propuestas se recibirán en www.premioalmadia.com

Podrán participar escritores mayores de 25 años con una obra inédita en español, con la única salvedad de que la obra, al ser novela breve, deberá ser de una extensión de entre 25 mil y 45 mil palabras.