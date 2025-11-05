Cultura
Ver día anteriorMiércoles 5 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/05. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Cultura/Anuncia Almadía galardón para novela breve/
A nterior
S iguiente
 
Premios Literarios
Anuncia Almadía galardón para novela breve
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 3

Madrid. La editorial Almadía y la fundación Sociedad Ventosa-Arrufat se aliaron para crear un nuevo reconocimiento literario que celebrará la calidad literaria y la escritura crítica.

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid se presentó el Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat, en cuya primera edición las escritoras Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y Selva Almada conformarán el jurado.

El plazo para entregar los manuscritos se cerrará el próximo 12 de febrero y las propuestas se recibirán en www.premioalmadia.com

Podrán participar escritores mayores de 25 años con una obra inédita en español, con la única salvedad de que la obra, al ser novela breve, deberá ser de una extensión de entre 25 mil y 45 mil palabras.

Guillermo Quijas, fundador de Almadía, explicó que el premio busca la publicación de un “libro que se pueda leer en todo el territorio de nuestra lengua y tiene que ser novela breve porque es un género que nos gusta mucho”.

Por su lado, Mónica Ojeda expresó la “enorme ilusión” que tienen las tres integrantes del jurado por empezar a “recibir obras que seguramente serán de una escritura crítica que nos obligará, a su vez, a hacer una lectura crítica”.

El nuevo galardón cuenta además con el apoyo y la participación de la Sociedad Ventosa-Arrufat, creada hace décadas por un matrimonio de origen catalán que llegó a España huyendo del fascismo instaurado en España después de la Guerra Civil y tras pasar un tiempo en campos de concentración en Europa.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto