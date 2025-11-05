▲ El bailarín Alejandro Hidalgo, en el papel del conde de Silesia, y Ana Elisa Mena, como Giselle, durante un ensayo de la coreografía. Foto Yazmín Ortega

Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 2

Ana Elisa Mena, como Giselle, danza junto al bailarín Alejandro Hidalgo, en el papel del conde de Silesia, en la nueva versión de ese ballet, a cargo de la destacada bailarina y educadora cubana-rusa Svetlana Ballester. Su expresividad en escena es reflejo de disciplina, estilo, técnica y entrega. Además de sus movimientos, la forma en que sus brazos y manos se mueven con suavidad y precisión hipnotizan a cualquier espectador.

Esta obra clásica del romanticismo se presenta hasta el 23 de noviembre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, con la Compañía Nacional de Danza (CND), bajo la dirección artística de Erick Rodríguez.

En el montaje de la coreografía con los integrantes de la CND, Sve-tlana Ballester, ex bailarina principal del Ballet Nacional de Cuba, daba indicaciones, corregía poses, sugería “brazos sueltos”, “piernas largas”, incluso bailó con cada uno de los personajes.

En entrevista con La Jornada, la educadora cubana-rusa, creadora de la nueva versión de Giselle, comenta que su trabajo se basa en una profunda comprensión de la obra y su evolución a lo largo del tiempo.

El ballet clásico contará con la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, bajo la batuta de Yhovani Duarte, director titular de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana.

“Giselle es un ballet que conozco muy bien”, afirma Ballester, quien trabajó durante muchos años en el Ballet Nacional de Cuba dirigido por Alicia Alonso. “Sin embargo, creo que es importante actualizar la obra para que siga siendo relevante para el público actual. La vida cambia y el ballet también debe transformarse para mantener su esencia y estilo”, agregó.

Para la maestra, su versión respeta la época, el estilo y la historia, es decir, mantiene la esencia del ballet clásico. “Queremos que la obra sea fresca y actual, pero sin perder su aire y estilo. Hemos trabajado en nuevas coreografías, pantomimas y movimientos para darle más dinamismo y energía a la pieza”.

Ballester destaca la importancia del cuerpo de baile en la obra. “No hay una puesta en escena exitosa sin ellos. Les hice ver que también son protagonistas y que su participación es fundamental para el éxito de la obra”.

Giselle se basa en la leyenda de las Willis, espíritus de novias traicionadas que mueren antes de casarse y obligan a los hombres a bailar hasta la muerte. Se divide en dos actos: el primero transcurre en el mundo real, durante una alegre vendimia; el segundo, en un bosque encantando con elementos sobrenaturales.

Es la obra más representativa del ballet romántico del siglo XIX, que prioriza la emoción, la narrativa y lo etéreo sobre la formalidad clásica, se caracteriza por el “ballet blanco”, el tutú largo y las zapatillas de punta, utilizadas por primera vez para crear un efecto flotante.