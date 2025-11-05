▲ Astronautas participan en una caminata espacial durante la construcción de la Estación Espacial Internacional en 2006. Al fondo se ven Nueva Zelanda y el océano Pacífico. Foto NASA / Ap

Cabo Cañaveral. En una racha sin precedentes, la Estación Espacial Internacional celebró el pasado fin de semana 25 años de ocupación continua. Su lista de invitados en este cuarto de siglo incluye casi 300 personas, la mayoría astronautas profesionales, pero también turistas espaciales y directores de cine.

Los primeros residentes a tiempo completo abrieron la escotilla el 2 de noviembre de 2000.

Y como al puesto científico le quedan solamente cinco años, la NASA cuenta con que empresas privadas lancen sus propias estaciones orbitales con una clientela aún más grande y diversa.

Aquí hay un vistazo a lo que ha sido y lo que está por venir:

Bill Shepherd, de la NASA, y los rusos Sergei Krikalev y YuriGidzenko despegaron en un cohete ruso Soyuz desde Kazajistán el 31 de octubre de 2000. Llegaron a la oscura y húmeda estación de tres habitaciones dos días después y pasaron casi cinco meses a bordo, haciendo que el lugar no sólo fuera funcional sino también acogedor.

Shepherd forma parte de un comité asesor de la estación espacial junto con Krikalev, ahora un alto funcionario espacial ruso.

Aunque las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son “bastante malas” a nivel de gobierno, “de persona a persona e incluso de agencia espacial a agencia espacial, en realidad son bastante buenas”, comentó Shepherd a Ap.

Según el conteo de la NASA, 290 personas de 26 países han visitado la estación espacial. Siete están allí ahora mismo, representando a Estados Unidos, Rusia y Japón.

La mayoría de los visitantes han volado por cortesía de sus países de origen.

El primero en pagar su propio viaje, el empresario californiano Dennis Tito, despegó con los rusos en 2001 a pesar de las objeciones de la NASA. Ávida de efectivo, Rusia continuó llevando a clientes privados, incluido un equipo de cine ruso en 2021.

Ahora la NASA abraza el turismo espacial, invitando a tripulaciones privadas para estancias de dos semanas. Hace unos meses, visitaron la estación los primeros astronautas en décadas de India, Polonia y Hungría, acompañados por la primera comandante femenina de la estación, Peggy Whitson. “El espacio une a las personas”, expresó ella.

Las operaciones pueden parecer fáciles y rutinarias cuando los astronautas van y vienen, pero “no hay nada rutinario en ello”, señaló el ex administrador de la NASA, Jim Bridenstine, en una presentación reciente.

Entre los tropiezos más serios: el casi ahogamiento de un caminante espacial, un acoplamiento que hizo girar la estación de manera descontrolada, grietas persistentes y fugas de aire, y la amenaza cada vez mayor de basura espacial.

Shepherd está sorprendido de que todavía siga funcionando. “El hecho de que haya superado más del doble de su vida útil de diseño en muchas cosas es bastante notable”, manifestó.

Hotel de cuatro estrellas

La vida en la estación espacial ha mejorado drásticamente desde que Shepherd y su tripulación la visitaron por primera vez.

“Es un hotel de cuatro estrellas ahora”, dijo. “No podrías pedir mejores comodidades, al menos en el espacio”.