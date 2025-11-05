Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 35

Los alcances en la modernización de la línea A del Metro, que incluye la remodelación de los talleres en La Paz y del cajón que soporta las vías, son la intervención de la estructura subterránea en zonas puntuales, renovación integral del sistema de vías y la catenaria, así como la actualización del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia.

Según datos de la Subdirección General de Mantenimiento, también comprende la modernización del Sistema de Mando y Control de Trenes, rehabilitación del drenaje de plataforma, incluyendo cárcamos de bombeo y de estaciones.

Señaló que en la actualidad el sistema de catenaria se encuentra en condiciones operativas, información que se fundamenta con la medición de parámetros, la cual revela que el desgaste promedio del hilo de contacto (cable conductor) es de 11.30 milímetros de diámetro y que, según las especificaciones técnicas del fabricante, este sistema tiene una vida útil de 50 años y su mantenimiento está a cargo de la Coordinación de Baja Tensión.