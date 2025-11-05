Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 35

Los dos principales y más grandes centros deportivos de la alcaldía Benito Juárez se encuentran en condiciones deplorables, donde, además, se observan excremento de palomas, basura, polvo y agua con exceso de químicos, denunciaron usuarios afectados del Complejo Olímpico México 68 y el deportivo Benito Juárez.

En estos espacios se han entrenado deportistas representativos en competencia nacionales e internacionales; ahora, la infraestructura, lamentaron, está en completo deterioro.

Desde hace más de un mes, en la alberca olímpica Francisco Márquez se suspendieron las actividades. Los usuarios han realizado marchas y bloqueado avenidas para exigir la apertura y que se les exente del cobro de cuotas por las clases que no han tomado.

Ante la presión, la administración del deportivo a cargo de Anahi Sánchez, la semana pasada intentó reactivar las clases, que puntualmente cobraron a los usuarios por adelantado; sin embargo, ante las quejas por irritación en la piel y ojos, e intoxicaciones que se suscitaron en la alberca por un presunto exceso de químicos en el agua, determinaron suspenderlas nuevamente.

La falta de limpieza y mantenimiento ha resultado insostenible para los usuarios, a tal grado que un transformador estalló; por eso, hay zonas sin energía eléctrica. Integrantes del comité de usuarios del Complejo Olímpico M68 expusieron que una de las principales demandas que por años ha persistido es el mantenimiento, sin que hasta el momento se tenga una repuesta, por lo cual ya preparan una nueva protesta.