Usuarios piden al gobierno de la ciudad realizar una inspección
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 35
Los dos principales y más grandes centros deportivos de la alcaldía Benito Juárez se encuentran en condiciones deplorables, donde, además, se observan excremento de palomas, basura, polvo y agua con exceso de químicos, denunciaron usuarios afectados del Complejo Olímpico México 68 y el deportivo Benito Juárez.
En estos espacios se han entrenado deportistas representativos en competencia nacionales e internacionales; ahora, la infraestructura, lamentaron, está en completo deterioro.
Desde hace más de un mes, en la alberca olímpica Francisco Márquez se suspendieron las actividades. Los usuarios han realizado marchas y bloqueado avenidas para exigir la apertura y que se les exente del cobro de cuotas por las clases que no han tomado.
Ante la presión, la administración del deportivo a cargo de Anahi Sánchez, la semana pasada intentó reactivar las clases, que puntualmente cobraron a los usuarios por adelantado; sin embargo, ante las quejas por irritación en la piel y ojos, e intoxicaciones que se suscitaron en la alberca por un presunto exceso de químicos en el agua, determinaron suspenderlas nuevamente.
La falta de limpieza y mantenimiento ha resultado insostenible para los usuarios, a tal grado que un transformador estalló; por eso, hay zonas sin energía eléctrica. Integrantes del comité de usuarios del Complejo Olímpico M68 expusieron que una de las principales demandas que por años ha persistido es el mantenimiento, sin que hasta el momento se tenga una repuesta, por lo cual ya preparan una nueva protesta.
Respecto al deportivo Benito Juárez, desde el incendio que ocurrió en el estacionamiento en diciembre del año pasado, donde murieron cuatro trabajadores de intendencia, las actividades de gimnasia (artística, femenil, varonil, trampolín, acrobática y rítmica) fueron reubicadas en las canchas de basquetbol del deportivo Juan de la Barrera.
Sin embargo, poco a poco las fueron desalojando con el argumento de que no había espacio para impedirles usar el gimnasio y rentarlo a particulares no sólo para actividades deportivas, sino también para realizar eventos religiosos, políticos y escolares.
Los usuarios también pidieron a las autoridades deportivas del gobierno de la ciudad realizar una inspección de estos espacios ante la difusión engañosa que hicieron las autoridades de la alcaldía de Benito Juárez de presuntos trabajos de mantenimiento, que se han realizado.