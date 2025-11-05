La pérdida de miles de litros dejó sin suministro a por lo menos 9 colonias
Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 35
Las fugas de agua potable se han convertido en un problema para habitantes de Iztapalapa, quienes incluso ya están acostumbrados a la aparición de socavones. Desde hace tres días, una megafuga registrada sobre el parque lineal Vicente Guerrero, entre los carriles laterales de Anillo Periférico Oriente, provocó la apertura de una oquedad que dejó al descubierto una tubería de 48 pulgadas, por la cual brotó agua potable y tapizó las canchas deportivas, convirtiendo el espacio en un lodazal.
Cientos de litros de agua se derramaron desde el punto de la fuga hasta casi llegara distancia cercana a un kilómetro. La señora Margarita Flores, quien pasa a diario por la zona, contó que el domingo “vimos todo inundado, salía toda el agua potable, es un desperdicio… pasamos en el carro y se hacían olas de lo alto que estaba el nivel”. Jorge Hernández, vecino de la unidad habitacional Vicente Guerrero, compartió que ayer desde temprano apenas corría “un hilo de agua de la llave”.
A la par, otra fuga que persiste desde hace un mes en la colonia Insurgentes mantiene en riesgo a la escuela secundaria diurna 310 Presidentes de México, lo que preocupa a padres de familia, estudiantes y vecinos ante un posible derrumbe debido al hueco que se formó en el cruce de Canal de Panamá con Canal de Suez. En el lugar, los vecinos conviven entre maquinaria, montones de tierra y acordonamientos a causa de las fugas que reflejan la fragilidad de la red hidráulica.
En el exterior del plantel han colgado cartulinas con mensajes como “Cierren la escuela antes de que ocurra una tragedia”. Adriana González compartió que la fuga ya había “ocasionado problemas”; sin embargo, ahora que el socavón se ha hecho más grande “los niños sienten que con el paso de los camiones se mueve el piso”. Aunque solicitaron la suspensión de clases, aseguran, los directivos “no han querido”. Sin embargo, han dialogado con autoridades para que se autorice la demolición y posterior construcción de la barda en riesgo.
Ayer, la atención de ambas fugas ocasionó la falta del suministro de agua en colonias como Vicente Guerrero, Chinampac de Juárez, Tepalcates, Ejército Constitucionalista, Renovación, Insurgentes, Vergel de Santa Cruz, Quetzalcóatl y Presidentes de México, debido al cierre de válvulas de la red primaria que conduce agua desde el Cerro de la Estrella, según informó Alfonso González May, titular de Servicios Urbanos de la alcaldía. A su vez, personal de la Secretaría del Agua informó que el suministro se restablecerá hoy al concluir las labores correspondientes.