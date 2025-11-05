▲ Una profusa fuga de agua potable se registra desde hace días en el parque lineal sobre Periférico Oriente, casi esquina con avenida Revolución Social, en Iztapalapa. Foto Alfredo Domínguez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 35

Las fugas de agua potable se han convertido en un problema para habitantes de Iztapalapa, quienes incluso ya están acostumbrados a la aparición de socavones. Desde hace tres días, una megafuga registrada sobre el parque lineal Vicente Guerrero, entre los carriles laterales de Anillo Periférico Oriente, provocó la apertura de una oquedad que dejó al descubierto una tubería de 48 pulgadas, por la cual brotó agua potable y tapizó las canchas deportivas, convirtiendo el espacio en un lodazal.

Cientos de litros de agua se derramaron desde el punto de la fuga hasta casi llegara distancia cercana a un kilómetro. La señora Margarita Flores, quien pasa a diario por la zona, contó que el domingo “vimos todo inundado, salía toda el agua potable, es un desperdicio… pasamos en el carro y se hacían olas de lo alto que estaba el nivel”. Jorge Hernández, vecino de la unidad habitacional Vicente Guerrero, compartió que ayer desde temprano apenas corría “un hilo de agua de la llave”.

A la par, otra fuga que persiste desde hace un mes en la colonia Insurgentes mantiene en riesgo a la escuela secundaria diurna 310 Presidentes de México, lo que preocupa a padres de familia, estudiantes y vecinos ante un posible derrumbe debido al hueco que se formó en el cruce de Canal de Panamá con Canal de Suez. En el lugar, los vecinos conviven entre maquinaria, montones de tierra y acordonamientos a causa de las fugas que reflejan la fragilidad de la red hidráulica.