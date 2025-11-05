Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 34

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que hasta ahora se han celebrado 27 acuerdos reparatorios a favor de las víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa el 10 de septiembre pasado.

La dependencia señaló que continúan las sesiones de mediación, a las cuales dará seguimiento “siempre tomando en cuenta lo que quieran las víctimas” y sus familiares.

El accidente ocurrió luego de que el vehículo pasado, que transportaba más de 49 mil litros del combustible, volcara, dejando saldo de 32 personas fallecidas y 52 lesionadas, de las cuales tres continúan hospitalizadas, entre ellas una niña de dos años de edad.

“Ya comenzaron las sesiones de mediación relacionadas con el incidente en (el puente) La Concordia. Se están llevando a cabo sesiones de acompañamiento con facilitadores y asesores jurídicos, con toda la información disponible para las víctimas”, señaló la dependencia.

En otro asunto, la fiscalía capitalina informó que hasta el momento se tienen identificadas dos víctimas del albergue Casa de las Mercedes y trabaja en la localización de una tercera.