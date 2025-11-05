▲ En entrevista con este diario en el contexto de su informe de actividades, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que hay una “supuesta sofisticación” en la forma de operar de los grupos criminales. Foto Jorge Ángel Pablo García

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 34

Grupos criminales han intentado emplear métodos más sofisticados para cometer crímenes de alto impacto en la Ciudad de México, como aprovecharse de menores de edad, quienes no son juzgados de la misma forma debido al método de persecución judicial para delitos cometidos por este sector, refirió el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

En entrevista con este diario en el contexto de su informe de actividades, el jefe de la policía capitalina aseguró que hay una “supuesta sofisticación” en la forma de operar de los grupos criminales, pero que es más un intento de adaptarse a las capacidades de la capital que de fortalecimiento delictivo.

Al preguntarle sobre hechos violentos donde se observa una planeación más estructurada para cometer el crimen, el secretario refirió que cuando ocurren este tipo de episodios en la capital, la reacción de la estrategia es inmediata, lo que genera que en la gran mayoría se registren detenciones.

En cuanto a la participación de menores en actividades criminales, dijo que no va en aumento, pero que organizaciones se han valido del sistema de justicia penal para adolescentes, el cual les concede más garantías, pues no son catalogados como perpetradores, sino como víctimas que no pueden ser juzgados de la misma forma que un adulto.

“Yo no veo que en la ciudad haya un incremento en la participación de adolescentes, veo que la participación de adolescentes se debe, sobre todo, justamente a este fenómeno, a esta diferencia en los sistema de persecución, que es aprovechada por quienes los explotan, por quienes los tratan, porque esa es la forma de llamarlo, y creo que sería incorrecto para tratar de resolver esto, renunciar al garantismo del sistema penal de adolescentes”, expresó el titular de la SSC.