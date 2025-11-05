Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 33

Pablo Yanes Rizo, actual secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, encabezará a partir del lunes 10 de noviembre la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana en sustitución de Alejandro Encinas. Mientras el ex secretario del Agua del gobierno del estado de México Pedro Moctezuma Barragán cubrirá el puesto que dejará vacante Yanes Rizo.

Los nombramientos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se dan a más de un mes después de que Encinas Rodríguez dejara la administración pública local para desempeñarse como representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, los funcionarios tomarán posesión de sus nuevos cargos el lunes, toda vez que Pablo Yanes deberá comparecer el próximo sábado ante el Congreso local, como parte de la glosa del primer Informe de gobierno.

La titular de Ejecutivo local aseguró que el nuevo encargado de la política territorial de la ciudad “tiene toda la experiencia, conocimientos y compromiso para garantizar que esta gran ciudad pueda avanzar hacia regulaciones al ordenamiento territorial, la planeación democrática y la gobernanza metropolitana”.

Tras darse a conocer su designación, Pablo Yanes dijo que tomará el cargo en un momento muy promisorio debido a la consulta sobre el plan general de desarrollo local, donde se pondrá a debate la visión de ciudad con un enfoque a largo plazo.