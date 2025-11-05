▲ De acuerdo con la medición realizada por el Consejo de Evaluación, la pobreza de ingresos disminuyó de 48 a 37 por ciento durante la gestión de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la capital del país. Foto Jair Cabrera Torres

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de noviembre de 2025, p. 33

Durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como titular del gobierno capitalino, 850 mil personas superaron la situación de pobreza, mientras la pobreza extrema pasó de 1.7 millones a 864 mil personas, según la medición realizada por el Consejo de Evaluación (Evalúa) de la Ciudad de México.

El documento señala que la pobreza de ingresos también disminuyó de 48 a 37 por ciento, de allí que también hubo “grandes resultados” en materia de desigualdad, toda vez que los más ricos, 10 por ciento de la población, pasaron de concentrar 60 por ciento de la riqueza en 2018, a 53 por ciento el año pasado.

Los resultados de la medición fueron presentados por la secretaria de Bienestar e Igualdad Social, Araceli Damián González, quien destacó que el método utilizado en la Ciudad de México es único en el país, al incluir parámetros como la pobreza de tiempo, la cual sufren 57 por ciento de los capitalinos y es la de mayor incidencia.

En general, el estudio señala que 24.1 por ciento de la población capitalina se ubica en el estrato medio, 7.6 puntos porcentuales más que en 2018, mientras 18.9 por ciento se encuentra en un nivel de satisfacción mínima en comparación con 15.2 por ciento seis años atrás. La población considerada de estrato alto creció una décima de punto porcentual al ubicarse en 2.4 por ciento.

Ante la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la funcionaría destacó que se registró una mejoría en todos los parámetros incluidos en la medición, especialmente en lo referente a las telecomunicaciones, con 22.6 por ciento.

Mientras, en las dimensiones de vivienda, salud, seguridad social y adecuación energética superó 5 por ciento, lo que significa que medio millón de personas superaron la pobreza en el acceso a esos derechos sociales.