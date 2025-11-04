H

oy los ojos del mundo miran a México. Los siete años con gobiernos de izquierda es algo fuera de lo común. Más aún con Claudia Sheinbaum recibiendo una aprobación en torno al 80%. En un artículo titulado “¿Nación o civilización?”, publicado aquí en La Jornada (https://www.jornada.com.mx/2025/07/ 01/opinion/015a2pol), argumenté que esta pregunta encierra un dilema que tiene repercusiones sustanciales en muchos campos de la vida individual y colectiva.

A diferencia de una nación, el primer rasgo de una civilización es su muy largo torrente histórico, que suele abarcar miles de años. Durante ese periodo se llevan a cabo sendos procesos de domesticación, un proceso coevolutivo en el que las sociedades domestican a la naturaleza, al mismo tiempo que la naturaleza domestica a las sociedades. Por lo anterior, los actores sociales de una civilización poseen una memoria que puede ser individual o colectiva, que los dota de una fortaleza frente al presente y el futuro.

A diferencia de una civilización, una nación no presenta procesos como los arriba señalados, o bien los presenta de manera marginal. Este es el caso de América, donde se pueden identificar dos civilizaciones: Mesoamérica y los Andes. Mientras la primera comprende a México y buena parte de los países centroamericanos, hasta el norte de Costa Rica, la segunda incluye a Perú y Bolivia, y parte de Ecuador. Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina son meras extensiones colonialistas de Europa, que existen como naciones tras el exterminio, marginación o reducción de los pueblos originarios.

Acaba de circular desde hace unas semanas una estupenda entrevista en la que Pablo Iglesias, que se autodenomina “gachupín”, ex vicepresidente de España y creador de Podemos, dialoga con el filósofo mexicano David Bak Geler en su sitio A Vueltas por México. La opinión de Bak Geler es por mucho el análisis más profundo y detallado del pensamiento “plebeyo” y “popular” de Andrés Manuel López Obrador. La entrevista tiene una duración de 44 minutos y recomiendo mucho verla (https://www.youtube.com/watch?v=gm9Yt7u53aI).