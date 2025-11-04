De La Redacción

Gabriel García Avilés, migrante mexicano sin papeles, de 56 años, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), murió por complicaciones derivadas del síndrome de abstinencia alcohólica en el centro médico Victor Valley Global, en California, informó ayer el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos en un comunicado.

Detalló que García fue arrestado y trasladado “al centro de procesamiento de ICE de Adelanto el 15 de octubre”, pero no pasó la noche ahí “porque ese mismo día presentó síntomas sospechosos de abstinencia alcohólica y, por lo tanto, fue ingresado de inmediato” en el hospital.

Personal médico informó que el paciente presentó signos “como desorientación, confusión y movilidad reducida”, y que él mismo aseguró ser consumidor de “aproximadamente un litro de licor al día”. Su muerte se atribuyó a un “paro cardiaco por abstinencia”.