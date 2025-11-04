Martes 4 de noviembre de 2025, p. 23
Gabriel García Avilés, migrante mexicano sin papeles, de 56 años, detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), murió por complicaciones derivadas del síndrome de abstinencia alcohólica en el centro médico Victor Valley Global, en California, informó ayer el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos en un comunicado.
Detalló que García fue arrestado y trasladado “al centro de procesamiento de ICE de Adelanto el 15 de octubre”, pero no pasó la noche ahí “porque ese mismo día presentó síntomas sospechosos de abstinencia alcohólica y, por lo tanto, fue ingresado de inmediato” en el hospital.
Personal médico informó que el paciente presentó signos “como desorientación, confusión y movilidad reducida”, y que él mismo aseguró ser consumidor de “aproximadamente un litro de licor al día”. Su muerte se atribuyó a un “paro cardiaco por abstinencia”.
Antecedentes de múltiples entradas sin documentos, alteración del orden público y delitos como proporcionar identificación falsa a un agente de policía, fueron algunas de las faltas que cometió García Avilés, detenido el 14 de octubre en Santa Anna. Aunque el ICE presentó órdenes de detención migratoria “tras algunos de estos arrestos”, sostuvo el comunicado, “las autoridades locales no las acataron”.