Vinculan a proceso a El Vara y a 4 cómplices
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 22

Cuernavaca, Mor., José Antonio N, El Vara, supuesto líder de la organización criminal Guerreros Unidos que operaba en tres municipios de Morelos, y a quien se atribuye ser uno de los principales generadores de violencia en la entidad desde hace seis años, fue vinculado a proceso este lunes por narcomenudeo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto también obtuvo esa medida contra otras cuatro personas detenidas junto con El Vara el 27 de octubre, informó la Fiscalía General del Estado. La audiencia se efectuó en una de las salas de la Ciudad Judicial, en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, y a los cinco se les dictó prisión preventiva.

Además del cabecilla, se vinculó a proceso a Irvin N y Salvador N, también “por delitos de narcomenudeo y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército”. Otra cómplice, Liz N, fue vinculada por el segundo delito, además de una persona más que no precisó la FGE.

