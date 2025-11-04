Ángeles Cruz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 20

En octubre pasado se crearon 198 mil 454 empleos formales en el país, la cifra más alta de los recientes dos años, que se han caracterizado por aumentos mensuales ínfimos y caídas relevantes, como la de diciembre de 2024, cuando más de 400 mil personas perdieron su trabajo.

Ayer, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó el reporte preliminar sobre el comportamiento del empleo en octubre.

Es de destacar que las casi 200 mil nuevas plazas del mes pasado representan la mitad de las creadas en lo que va del año, 400 mil 671, equivalentes a un crecimiento de 1.8 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.

El instituto explica que el aumento de personas aseguradas responde a una “situación estacional”, parecida a lo que ocurre en diciembre, cuando el indicador cae por la misma causa.

Del informe también sobresale que los aumentos en el empleo se han registrado sólo en septiembre pasado, cuando se crearon 119 mil puestos laborales, y en octubre.

Otro dato relevante es que 87.4 por ciento de los puestos son permanentes, lo cual equivale a 19 millones 777 mil 386. El indicador ha tenido un crecimiento mensual de más de 18 mil empleos.