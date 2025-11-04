César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 20

Un grupo de ex trabajadores disidentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se manifestó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar a los ministros que revisen el fallo del segundo tribunal colegia-do de distrito en materia laboral que reconoce la existencia del patrón sustituto para ex empleados de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro.

Los ex trabajadores y miembros de Frente Amplio de Unidad (FAU) llevaron a cabo un mitin donde entregaron la petición formal y reiteraron que desconocen a la actual dirigencia sindical del SME.

Ricardo Arenas Rodríguez, integrante del FAU, señaló que son un grupo democrático del SME que busca justicia para miles de ex trabajadores, luego de que en octubre de 2009, Felipe Calderón ordenó el despido injustificado de los trabajadores, así como la extinción del organismo público descentralizado.

“Hoy acudimos ante esta nueva Corte, porque los ministros anteriores servían a intereses fácticos, ajenos al sentido de la justicia. Esperamos que ahora esta nueva Corte de Justicia de la Nación reivindique el papel del servidor de la justicia, atendiendo a responder y reparar el daño a quienes hemos sido revictimizados por el abuso del poder y el atropello de las patronales en nuestro caso.”