De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 18

En un nuevo caso de posible corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF), la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que el incremento de homicidios en Colima en los últimos días se debe a que un juez ordenó la liberación de un delincuente.

Esa fue la explicación que le dio el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Morales. Esta dependencia del gabinete de seguridad es la que se encarga de las labores de vigilancia en esa entidad, en la cual se había logrado una disminución importante de ese delito.

A petición del Poder Ejecutivo, el Tribunal de Disciplina Judicial ya investiga el caso y están por sancionar al juez, dijo la mandataria, quien reiteró la importancia que tiene la reforma al PJF para evitar que por corrupción, por dinero o colusión, presuntos delincuentes queden en libertad.