Martes 4 de noviembre de 2025, p. 16

Siete de cada 10 adolescentes de entre 15 y 19 años presentan un gra-do de insatisfacción corporal, lo cual representa un riesgo de padecer ansiedad o depresión, advierte un proyecto de tesis de la División de Estudios de Posgrado de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-co (UNAM).

La investigación, a cargo de Marcela Méndez Rodríguez, señala que apenas 30 por ciento de los jóvenes acepta o está satisfecho con su aspecto físico.

Del 70 por ciento de que quienes dicen no estar satisfechos, la mayoría son mujeres de 17 años.

El documento sugiere que la insatisfacción corporal y el malestar emocional en la adolescencia tiene una estrecha relación, ya que puede causar ansiedad o depresión, por lo que es importante trabajar en su aceptación, ya que de ello depende su salud mental.