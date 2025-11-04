Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 16

La tensión en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa. Ayer, la Facultad de Química planeaba regresar a clases presenciales después de un mes en línea, pero un grupo de estudiantes se opuso.

En la discusión entre autoridades y alumnos, el director del plantel, Carlos Amador, les pidió retornar a las aulas, tal como lo habían acordado el pasado 1º de noviembre, una vez que se cumplió con el reforzamiento de luminarias y botones de pánico, así como con otras medidas para garantizar su seguridad.

Al considerar insuficientes dichas acciones, los estudiantes propusieron mantener las clases vía remota, a lo que el director respondió: “Si no quieren venir, no vengan, pero nosotros tenemos la obligación de darles sus clases y ya hicimos lo que nos pidieron”.

Existe también el modo a distancia y abierto, añadió, para quienes no quieren acudir al plantel. “Tenemos que respetar las leyes, aunque ustedes no estén de acuerdo. Si piden una cosa que es ilegal no la vamos a hacer, nuestra función es darles clase y ustedes tienen el compromiso de venir”, aseveró.

Pese a tratar de convencerlos de volver a la normalidad, el grupo disidentes demandó concluir el semestre en línea, lo cual no fue apoyado por la mayoría de los estudiantes, aunque tampoco se sometió a una votación entre el alumnado.

La Facultad de Química tuvo sus aulas abiertas todo el día y los docentes impartieron clases.

De acuerdo con las autoridades, los edificios centrales A, B, C y la nave de Ingeniería Química contarán con 109 cámaras en operación, 47 nuevas, y con 112 botones de emergencia, 28 recién agregados, así como 200 luminarias (101 más que antes del paro).