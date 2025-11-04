De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 12

En Culiacán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a dos personas –una de ellas menor de edad– con 10 mil 321 pastillas de fentanilo, dos armas largas, dos cargadores y 35 cartuchos. En una acción paralela en esa misma ciudad, también desmantelaron un narcolaboratorio y tres centros de concentración de droga, lo que representa una afectación económica al crimen organizado estimada en 2 mil 135 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte de la operación Frontera Norte, que publicó ayer el gabinete de seguridad del gobierno federal, dichas acciones se efectuaron este fin de semana, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

Se detalló que en Culiacán fue inhabilitado un laboratorio clandestino y tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 4 mil 920 litros y 4 mil 620 kilos de sustancias que sirven para la elaboración de metanfetamina, seis reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, dos centrifugadoras y 10 tanques de gas LP.

En otra acción, pero en Agua Prieta, Sonora, fueron detenidas tres personas a las que presuntamente se les aseguraron mil 70 dosis de cocaína, 520 de metanfetamina, 295 cigarros de mariguana, dos bolsas con yerba y un vehículo.