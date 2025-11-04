Martes 4 de noviembre de 2025, p. 12
En Guasave, Sinaloa, fuerzas federales abatieron ayer a 13 presuntos criminales y detuvieron a cuatro más, quienes habrían atacado por sorpresa al personal operativo del gabinete de seguridad del gobierno federal.
El hecho fue confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en redes sociales. Detalló que aproximadamente a las 12:45 horas, durante un patrullaje en la comunidad La Brecha, de ese municipio, los efectivos federales fueron atacados por un grupo armado que se encontraba oculto bajo un puente.
Lo anterior provocó un enfrentamiento en la zona que dejó 13 presuntos agresores muertos y cuatro detenidos; también nueve personas que estaban secuestradas fueron liberadas.
Además, se aseguraron siete vehículos, armas largas y equipo táctico, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones.
La dependencia federal no ofreció mayor información sobre los hechos, pese a ser consultada por este diario.
De acuerdo con testimonios recabados por el periódico El Debate, el enfrentamiento ocurrido en la sindicatura La Brecha generó pánico e incertidumbre entre los habitantes de la localidad.
Los lugareños refirieron haber escuchado intensas y prolongadas detonaciones de arma de fuego, al tiempo de que observaron el sobrevuelo constante de un helicóptero de la Secretaría de Marina Armada de México como parte de un operativo del gobierno federal.
Según los testimonios, la refriega se concentró en la cabecera de la sindicatura, a orillas del río, y se presume que fue en esa zona donde algunos de los civiles armados se atrincheraron; el tiroteo se prolongó por varios minutos.
Como parte de la operación, en otros lugares de Guasave las autoridades realizaron cateos y revisiones de inmuebles para ubicar a posibles implicados en hechos delictivos y garantizar el control total de la zona.