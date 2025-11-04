De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 12

En Guasave, Sinaloa, fuerzas federales abatieron ayer a 13 presuntos criminales y detuvieron a cuatro más, quienes habrían atacado por sorpresa al personal operativo del gabinete de seguridad del gobierno federal.

El hecho fue confirmado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en redes sociales. Detalló que aproximadamente a las 12:45 horas, durante un patrullaje en la comunidad La Brecha, de ese municipio, los efectivos federales fueron atacados por un grupo armado que se encontraba oculto bajo un puente.

Lo anterior provocó un enfrentamiento en la zona que dejó 13 presuntos agresores muertos y cuatro detenidos; también nueve personas que estaban secuestradas fueron liberadas.

Además, se aseguraron siete vehículos, armas largas y equipo táctico, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones.

La dependencia federal no ofreció mayor información sobre los hechos, pese a ser consultada por este diario.