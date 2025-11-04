De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 10

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a planear una presunta operación encubierta para enviar efectivos militares y oficiales de inteligencia a México para combatir a los cárteles del narcotráfico, informó ayer NBC News, que citó a dos funcionarios en activo y otros dos ex servidores estadunidenses.

Anteriormente, medios estadunidenses ya habían señalado supuestos planes de la administración Trump para una intervención militar en México con el fin de actuar contra los cárteles del narcotráfico, pero sí es la primera vez en que se reporta que se elabora una estrategia específica.

Las fuentes, citadas por NBC, señalaron que la administración Trump comenzó con las primeras etapas de entrenamiento de la misión, que incluiría operaciones terrestres, aunque descartaron, por ahora, un despliegue militar en el país. “Las conversaciones sobre el alcance de la misión continúan y aún no se ha tomado una decisión final”, aseguraron los funcionarios en activo.

Las tropas, que en su mayoría formarían parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadunidense, en virtud del Título 50 –que considera un amplio abanico de leyes en materia de seguridad nacional, espionaje y operaciones militares–, indicaron los informantes, que añadieron que también participarían elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Consideran ataque con drones

NBC refirió que la operación considera principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios de droga, así como atacar a sicarios y cabecillas de los cárteles, lo que ya se había mencionado en reportes anteriores.

En febrero, el gobierno estadunidense designó como organizaciones terroristas extranjeras al cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, cártel del Noreste, La nueva familia michoacana, cártel del Golfo y Cárteles Unidos.

No es la primera vez que el magnate republicano amenaza con una intervención militar en México. En su anterior mandato, Trump consultó con su entonces secretario de Defensa, Mark Esper, sobre la posibilidad de perpetrar bombardeos secretos contra el país para “destruir los laboratorios de drogas” y acabar con los grupos criminales, confirmó el mismo ex funcionario en su libro A Sacred Oath.