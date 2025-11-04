Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 9

Altos funcionarios de la Unión Europea (UE) expresaron su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe para atacar embarcaciones con presuntos cargamentos de droga; se pronunciaron en cambio por una lucha contra el crimen organizado apegada al derecho internacional y respetuosa de los principios de integridad territorial y soberanía, plasmados en la Carta de Naciones Unidas.

Durante un encuentro virtual con representantes de medios de América Latina y el Caribe, funcionarios europeos señalaron que Bruselas sigue de cerca la situación –tanto los bombardeos contra barcos que según Washington transportarían drogas, como el despliegue de la armada estadunidense en aguas de la región– “y sus múltiples dimensiones”.

Frente a ello, confiaron en que prevalezca el diálogo y no haya escalamiento de algún conflicto por la estrategia de Washington.

En el intercambio, destacaron el compromiso de la Unión Europea para trabajar con sus socios de América Latina y el Caribe y con Estados Unidos para “combatir la amenaza del crimen organizado”.

La estrategia contra las organizaciones del crimen trasnacional “debe ser conducida de acuerdo y respetando el derecho internacional y los principios de integridad territorial y soberanía recogidos por la Carta de Naciones Unidas. Esa es la perspectiva con la que seguimos de cerca y valoramos la situación en la región”.

En la charla con reporteros –citada para dar detalles de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la UE, que se celebrará el 9 de noviembre en Santa Marta, Colombia–, se preguntó a las fuentes europeas –que pidieron omitir sus nombres– en torno al despliegue en la región latinoamericana lanzado por la administración de Donald Trump.