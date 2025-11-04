Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 8

El gobierno de México defendió su decisión de otorgar asilo diplomático a la ex primera ministra de Perú Betssy Chávez Chino, por lo que rechazó la medida “unilateral” de la administración interina peruana de romper relaciones diplomáticas.

Consideró que la determinación de Lima es “excesiva y desproporcionada”, a la par que enfatizó que brindar asilo –motivo del rompimiento decretado por las autoridades de la nación andina– representa un “acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos de Perú”.

Anoche, más de seis horas después del anuncio hecho por el gobierno del mandatario interino José Jerí, la administración de la presidenta Claudia Sheimbaum fijó una posición oficial.

En un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno confirmó que otorgó asilo diplomático a Betssy Chávez –quien ocupó el cargo en la administración del depuesto Pedro Castillo– “en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como Perú son parte”.

La dependencia destacó que Chávez Chino ha dado a conocer que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus garantías fundamentales, como parte de una “persecución política” del Estado peruano desde el momento de su captura, en 2023.

En ese sentido, la SRE enfatizó que nuestro país “seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas”.

Presentó los argumentos para otorgar el asilo diplomático a la ex primera ministra, quien, confirmaron a La Jornada altos funcionarios mexicanos, se refugia en la embajada de México en Lima.