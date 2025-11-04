Política
Salinas Pliego se aprovecha del caso
 
Periódico La Jornada
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 6

El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aprovechó la coyuntura del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, para dar un mensaje a sus trabajadores durante un acto con motivo de los 75 años de Elektra, una de las empresas del conglomerado que según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene adeudos fiscales pendientes.

Con sombrero blanco, similar al que usaba Manzo, y al que el empresario se refirió en una publicación de redes sociales como “el muerto”, Salinas Pliego lanzó un mensaje desde un templete con el nombre de la minorista como telón en un evento programado para el aniversario de Elektra.

“Se convirtió en el onceavo alcalde y uno más de las estadísticas”, comentó.

Ante sus trabajadores, el empresario añadió: “Si quieres ser rico, véndele a los que menos tienen. Es un gran consejo que me dio el abuelo”.

Salinas Pliego es el quinto hombre más rico de México, según Forbes.

