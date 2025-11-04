De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 6

El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, aprovechó la coyuntura del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, para dar un mensaje a sus trabajadores durante un acto con motivo de los 75 años de Elektra, una de las empresas del conglomerado que según el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene adeudos fiscales pendientes.

Con sombrero blanco, similar al que usaba Manzo, y al que el empresario se refirió en una publicación de redes sociales como “el muerto”, Salinas Pliego lanzó un mensaje desde un templete con el nombre de la minorista como telón en un evento programado para el aniversario de Elektra.