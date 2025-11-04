Martes 4 de noviembre de 2025, p. 6
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dio lugar a posturas encontradas entre los partidos políticos, que se trasladaron a sus bancadas en el Congreso de la Unión.
Mientras Morena y sus aliados defendieron la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, el panismo y el priísmo señalaron que al político michoacano “le arrebató la vida la indiferencia” del gobierno federal.
En San Lázaro, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, descartó que deba regresarse a la llamada “guerra” contra el narcotráfico y pidió no “lucrar” con el tema ni politizarlo.
A su vez, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán (PAN), manifestó sus condolencias a la familia del edil y subrayó que con su muerte se “cruzó una línea... Las autoridades responsables deben reconocer que los niveles de violencia han sobrepasado los límites de lo tolerable”.
En tanto, por medio de un video, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que la situación del país tiene “hasta la madre a las mexicanas y mexicanos de este gobierno”, y exigió cooperación con Estados Unidos.
En el Senado, en un desplegado conjunto, las bancadas de Morena, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo recalcaron que “es momento de cerrar filas” con las acciones anunciadas para reforzar la seguridad desde la Presidencia.