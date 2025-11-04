Fernando Camacho, Enrique Méndez y De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 6

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, dio lugar a posturas encontradas entre los partidos políticos, que se trasladaron a sus bancadas en el Congreso de la Unión.

Mientras Morena y sus aliados defendieron la actuación de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, el panismo y el priísmo señalaron que al político michoacano “le arrebató la vida la indiferencia” del gobierno federal.

En San Lázaro, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, descartó que deba regresarse a la llamada “guerra” contra el narcotráfico y pidió no “lucrar” con el tema ni politizarlo.

A su vez, la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán (PAN), manifestó sus condolencias a la familia del edil y subrayó que con su muerte se “cruzó una línea... Las autoridades responsables deben reconocer que los niveles de violencia han sobrepasado los límites de lo tolerable”.