Ernesto Martínez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 6

Morelia, Mich., Una turba vandalizó y prendió fuego a las instalaciones del palacio municipal de Apatzingán, localidad de la región Tierra Caliente de Michoacán, en repudio a los asesinatos de Bernardo Bravo Manríquez y Carlos Manzo Rodríguez, líder limonero apatzinguense y alcalde uruapense, respectivamente.

Antes, los inconformes marcharon por la cabecera de Apatzingán, coreando consignas contra la alcaldesa de esta localidad, Fanny Arreola Pichardo.

Los quejosos realizaron pintas y destruyeron puertas, ventanas y muebles del edificio del gobierno local; la recepción del inmueble también fue incendiada.

Los disturbios en la capital del estado tras el homicidio de Manzo Rodríguez han dejado 18 detenidos en los últimos dos días; al menos ocho de ellos fueron puestos a disposición de la fiscalía estatal.

Bernardo Bravo fue ultimado el 19 de octubre, tras ser obligado a asistir a una reunión con presuntos integrantes del cártel Los Blancos de Troya.

Por otro lado, en Morelia, alumnos de la normal de Tiripetío, la Universidad Michoacana y colectivos estudiantiles se manifestaron ayer en el Centro Histórico de la ciudad. Al final de la protesta, un grupo de inconformes vandalizó el palacio de gobierno y el Congreso local.

En palacio de gobierno, un grupo de quejosos intentó derribar una estructura de láminas de metal que la autoridad colocó para proteger la puerta de la sede del Ejecutivo estatal. Los manifestantes intentaron irrumpir en el edificio, pero los granaderos los repelieron con gas lacrimógeno y balas de goma.