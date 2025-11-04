Ernesto Martínez

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 6

Morelia, Mich., El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez –un joven de entre 17 y 19 años, aún no identificado por las autoridades–, pudo perpetrar el crimen sin pasar por algún filtro de seguridad en el Festival de las Velas, según videos difundidos ayer por la mañana en conferencia del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña.

El funcionario aseveró que detrás del homicidio “estuvo el crimen organizado, pues el arma que utilizó el agresor, una pistola calibre 9 milímetros, se utilizó en dos asesinatos más cometidos previamente en el estado”. Evitó hablar del grupo delincuencial involucrado.

Reveló que en el homicidio de Manzo Rodríguez, perpetrado la noche del sábado en la Pérgola municipal, durante la celebración del Día de Muertos, intervinieron al menos dos personas, entre ellos el autor material, cuyo cuerpo permanece en el Servicio Médico Forense; al momento nadie lo ha reclamado.

Con base en las grabaciones, el homicida se hospedó en un hotel del centro de la ciudad a las 16 horas del sábado; realizó compras en establecimientos cercanos. Horas después, a las 20:10, salió del inmueble para cometer el crimen; portaba una sudadera blanca con capucha.

Los videos muestran cómo el pistolero avanzó por una de las calles laterales hasta la zona de la ofrenda central; sin embargo, las vallas metálicas de seguridad le impidieron acercarse a su objetivo, por lo que esperó el momento oportuno para actuar.

Finalmente, se aproximó a Carlos Manzo y le disparó con una pistola calibre 9 milímetros en al menos siete ocasiones en distintas partes del cuerpo, una en el abdomen que le provocó una herida mortal en el tórax, explicó Torres Piña. El agresor intentó huir, pero fue sometido por elementos de seguridad y ultimado en el lugar.