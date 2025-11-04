Cuestionó a los “buitres de la derecha: ¿Qué proponen? ¿La guerra contra el narco? Eso no funcionó” // Aceptamos ayuda, no intervención, recalcó
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 4
De nueva cuenta, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el “cobarde y vil” asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, subrayando que no habrá impunidad, como lo ofreció a su esposa, Grecia Quiroz. Consideró que las investigaciones permitirán encontrar no sólo a los autores materiales, sino también a quienes ordenaron el ataque, además de las detenciones que ya han ocurrido.
En su conferencia, en una amplia referencia al homicidio, declaró que no van a dejar solo a Michoacán, ni a Uruapan, sino que se realizarán las acciones pertinentes para garantizar la justicia y esto implica ejercer toda la fuerza del Estado para alcanzarla.
“Hay quien pide –como ocurrió con la guerra contra el narco– la militarización. Eso no funcionó; es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán”, argumentó, por lo que descalificó a quienes reivindican estas alternativas autoritarias.
En este contexto, molesta por las críticas desatadas en las redes sociales, la Presidenta enfatizó que una cosa es el legítimo dolor de la gente por este ataque, pues era un alcalde muy querido, y otra cosa son las campañas financiadas en las mismas.
Cuestionó a los “buitres” de la derecha y a los “comentócratas carroñeros” a quienes no les interesa en realidad la situación en Michoacán, sino lo que buscan es darle un uso político a este atentado.
Sheinbaum responsabilizó a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de haber enquistado la violencia que padece Michoacán. Recordó que fue precisamente en esa entidad donde el “espurio” –como llamó al ex mandatario panista– declaró la guerra contra el narcotráfico. El priísta, dijo, envió a un comisionado a pacificar, pero armó a “guardias blancas”, replicando estrategias fallidas utilizadas en otros países de América Latina.
En este contexto, aunque no aludió expresamente al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien ofreció mayor colaboración, fue enfática en señalar: “¿La intervención? –se preguntó– No. México es un país libre y soberano. Aceptamos la ayuda en información, en inteligencia; pero la intervención, no”.
Justicia social, ruta para alcanzar la paz
Sheinbaum hizo una larga alusión inicial, sin aceptar preguntas, para exponer que la ruta para alcanzar la paz es a través de la justicia, en el sentido amplio, esto es, justicia social.
Por ello, reivindicó su estrategia de atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional y mayor inteligencia e investigación para alcanzar la paz. Así, desechó la ruta de una nueva guerra contra el narcotráfico y que vuelvan las ejecuciones extrajudiciales.
“¿Qué propone la derecha?, ¿la guerra contra el narco?, ¿que regrese García Luna? ¿Qué proponen? ¿La intervención? Eso no lleva a ningún lado”, declaró la Presidenta, quien fue especialmente enfática en que el ex secretario de Seguridad Pública de Calderón ahora está preso en Estados Unidos por sus nexos con el crimen organizado.
Por el contrario, dijo que van a reforzar la estrategia y la presencia en Michoacán “con mayor investigación e inteligencia”.
Denuncia campaña pagada en redes sociales
Sheinbaum denunció lo que, dijo, es una campaña pagada por la derecha en redes sociales. Reveló que desde el domingo ordenó una revisión de las cuentas, “porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo, en levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente, o confundir. Eso también hay que decirlo”. Ofreció que presentará el resultado del análisis.
En este contexto, ubicó el activismo del empresario Ricardo Salinas Pliego, subrayando que “esta persona politiza todo porque no quiere pagar impuestos, no quiere cumplir con la ley”.
Afirmó que una cosa es la indignación que hay en la ciudadanía por el homicidio de su alcalde, que es entendible, y otra cosa muy distinta es la motivación de estos “personeros de la derecha, de medios de comunicación, o comentócratas que, primero, hacen especulaciones, dicen mentiras; y, segundo, tienen una intención política. Son dos cosas completamente distintas”.
Comentó que desde el fin de semana se comunicó con la esposa y el hermano del alcalde para expresarle sus condolencias y ofrecerles apoyo, además de que instruyó a la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantener contacto para lo que necesiten.