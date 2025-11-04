M

i buen amigo Helio Orovio, autor del Diccionario de la Música Cubana, me dijo un día que al danzón le pasó lo que dice el verso aquel de Miguel Matamoros: “Un jardinero de amor, siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva ¿de cuál de los dos será”. Porque, como todos sabemos, el danzón es originario de Cuba, pero sentó sus reales en México, país donde, desde que tomó carta de naturalización, se cultiva, practica y disfruta más que en su tierra natal.

La iniciativa del gobierno de la Ciudad de México de declarar al género cubano Patrimonio Inmaterial ha sido recibida con mucho entusiasmo por sus cultores, aunque para otros, como la historiadora musical cubana Rosa Marquetti, no tiene razón de ser.

La acuciosa investigadora señala: “Es como si el tataranieto de Scott Joplin viera bien regalarle a Suecia el patrimonio del ragtime; o como si el nieto de José Alfredo Jiménez aplaudiera regalarle el patrimonio de las rancheras o los mariachis a India. O la bisnieta de Carlos Gardel validara que el origen del tango está en Rusia. Patrimonio viene del latin pater, es decir, origen. Si la palabra fuera ‘salvaguardia’ o ‘custodia’ por mantener el danzón como práctica socio-musical (que no creativa), en México, entonces ahí estaría yo, aplaudiendo como la primera. Pero ‘¿Patrimonio?’ Nooo, así no”.

A lo que su paisano, Alden González Dias, residente en la ciudad capital, le respondió: “Mientras en Cuba el danzón es denostado y ninguneado, en México es amado. Los principales exponentes del danzón en México son mis paisanos santiagueros Consejo Valiente Robert Acerina y Mariano Mercerón, los cuales en México son venerados y aquí en Santiago, nadie, absolutamente nadie los conoce. El último reducto serio de defensa del danzón que tuvo incidencia popular real en Cuba fue la Asociación Nacional de Orquestas Charangas, al generar interacción real entre las orquestas charangueras y los clubes de danzoneros, que muchos había en la Cuba profunda hasta los primeros 2000. Al desaparecer la ANOCH a instancias de esa institución que en vez de defender la música cubana de raíz la daña, desaparecieron las últimas iniciativas reales de preservación del danzón en la Cuba profunda. Sin embargo, mi experiencia en México es de piel de gallina al ver adolescentes bailando danzón porque sí. Yo estoy a viva voz en el grupo de los que defiende esa declaración”.

Y tiene razón el maestro Alden. El danzón se baila en todo el país, pero es en la capital donde alcanza su esplendor en barrios y plazas públicas, teniendo hoy en día la Plaza de la Ciudadela y al emblemático Salón Los Ángeles como epicentros, donde cada sábado, el primero, y martes, el segundo, se baila y disfruta el centenario ritmo con orquestas en vivo.

Desde su llegada a nuestro país, el danzón forma parte de las prácticas culturales de amplios sectores de la población. En su propósito de goce y divertimiento se conjugan un sinnúmero de cualidades, como el accionar musical de múltiples agrupaciones; convivencias de familias enteras, coreografías y vestimentas que sellan y vindican esa identidad que se extiende (y entiende) por más de cuatro generaciones.