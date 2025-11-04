▲ TENSIÓN EN MORELIA. Estudiantes se unieron a las protestas por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; exigieron celeridad en la indagatoria y medidas urgentes de seguridad. Foto Afp

T

odos los caminos llevan a Trump. Hay una concatenación de hechos y declaraciones que encajan puntualmente con los manuales de desestabilización que Estados Unidos, sus agencias y embajadores, han practicado históricamente contra gobiernos a los cuales desean doblegar o derrocar.

Los hechos de violencia que se han multiplicado en un lapso reciente, lamentables sin reservas en cuanto a las víctimas, reiteradamente indicativos de la profunda descomposición a causa del crimen organizado y de su colusión y protección desde poderes políticos de todos colores, van potenciando la percepción de angustia y desesperanza sociales y, con ello, sirven para propiciar la aceptación e incluso la rogatoria de que Estados Unidos, es decir, Donald Trump y sus halcones, entren a escena mexicana directamente, hasta físicamente, para “salvar” a la nación. Desmemoria histórica, fragilidad analítica, esperanza en ayudas intervencionistas.

El presunto precandidato presidencial (Pepepé) Ricardo Salinas (RiSa) avanza en el ensuciamiento de su lenguaje y pensamiento políticos de manera proporcional a la inminencia de sentencias judiciales que le signifiquen fuertes pérdidas económicas. Entre más cercano parece quedarle el pago de impuestos y cargos conexos, más despecho, provocación e insultos salen de su boca y de las teclas de sus operadores cibernéticos.

Ayer, en un acto que debería haber transcurrido en el plano empresarial, pues se trataba de la conmemoración de 75 años de Elektra, el mencionado Pepepé apareció, en modo de innegable apropiación oportunista, tocado con un tipo de sombrero identificable con el que fue usual en el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el primer día del mes en curso.

“Hombre de pueblo”, le etiquetó, a pesar de la evidente aberración visible desde cualquier lista de Forbes, uno de los medios de Internet que han surgido para apuntalar las pretensiones de quien busca convertirse en la carta favorita de la Casa Blanca para gerenciar México (Washington ya hizo a un lado, por lo pronto, al neocristero en decadencia Eduardo Verástegui) o, en el peor de los casos, para influir en la designación de alguien que le sea cercano y manejable, aunque no triunfe pero sea negociable (Lilly Téllez, por ejemplo).