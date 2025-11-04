E

l asesinato (indignante, condenable) del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, está siendo utilizado para intensificar la campaña de ataques en medios y redes sociales contra la presidenta Claudia Sheinbaum. No es que les importe la muerte del político michoacano, pero es una oportunidad para debilitarla y, si es posible, tumbarla.

El líder del PAN, Jorge Romero, habló en una entrevista de la necesidad de usar la violencia para enfrentar a un rival enorme (Morena). No se vayan a equivocar. Claudia llegó a la Presidencia por la vía democrática, con alrededor de 36 millones de votos; no ha cometido ninguna falta de las que señala la Constitución para deponerla.

Defendería con su propia vida la soberanía del país que la ciudadanía le confió. Es fuerte, valiente y patriota. Tiene un enorme prestigio internacional, se expresarían muestras de solidaridad hacia ella de América Latina, Europa y Asia, incluso de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y, desde luego, la apoyaría, y lucharía junto con ella, el pueblo de México. No se calienten, cerillos.

Fue la mafia

Ayer continuaron las manifestaciones de protesta en Michoacán por el artero asesinato del presidente municipal de Uruapan. Por otro lado, las autoridades dieron a conocer la identidad del autor material del crimen, que fue abatido. Se trata de Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, quien tenía menos de 20 años. Era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, y lo unían lazos familiares con un presunto hampón apodado El Prángana, operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo criminal que trabaja al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Deudas fiscales

Algunas entidades del sector privado están expresando su desconfianza hacia la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se sentían más cómodas con la que desapareció. Esto podría tener relación con las deudas que tienen con el fisco. Según la Secretaría de Hacienda, los llamados créditos fiscales de grandes contribuyentes exceden con mucho un billón de pesos. Dos de cada tres pesos de los que el SAT reporta en su cartera de créditos fiscales están en litigio debido a que los contribuyentes interpusieron algún medio de defensa. El temor es que la nueva Suprema Corte reviva los expedientes y comience a hacer efectivo el cobro de impuestos. Sin embargo, no en todos los casos asiste la razón el SAT. Los contribuyentes, grandes, medianos y pequeños, deben ser escuchados. Tienen una gran responsabilidad los nueve integrantes de la nueva Corte, que preside Hugo Aguilar Ortiz.