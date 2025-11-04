No se calienten, cerillos // Deudas fiscales // Starbucks vende participación a China
l asesinato (indignante, condenable) del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, está siendo utilizado para intensificar la campaña de ataques en medios y redes sociales contra la presidenta Claudia Sheinbaum. No es que les importe la muerte del político michoacano, pero es una oportunidad para debilitarla y, si es posible, tumbarla.
El líder del PAN, Jorge Romero, habló en una entrevista de la necesidad de usar la violencia para enfrentar a un rival enorme (Morena). No se vayan a equivocar. Claudia llegó a la Presidencia por la vía democrática, con alrededor de 36 millones de votos; no ha cometido ninguna falta de las que señala la Constitución para deponerla.
Defendería con su propia vida la soberanía del país que la ciudadanía le confió. Es fuerte, valiente y patriota. Tiene un enorme prestigio internacional, se expresarían muestras de solidaridad hacia ella de América Latina, Europa y Asia, incluso de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y, desde luego, la apoyaría, y lucharía junto con ella, el pueblo de México. No se calienten, cerillos.
Fue la mafia
Ayer continuaron las manifestaciones de protesta en Michoacán por el artero asesinato del presidente municipal de Uruapan. Por otro lado, las autoridades dieron a conocer la identidad del autor material del crimen, que fue abatido. Se trata de Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, quien tenía menos de 20 años. Era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, y lo unían lazos familiares con un presunto hampón apodado El Prángana, operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo criminal que trabaja al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Deudas fiscales
Algunas entidades del sector privado están expresando su desconfianza hacia la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se sentían más cómodas con la que desapareció. Esto podría tener relación con las deudas que tienen con el fisco. Según la Secretaría de Hacienda, los llamados créditos fiscales de grandes contribuyentes exceden con mucho un billón de pesos. Dos de cada tres pesos de los que el SAT reporta en su cartera de créditos fiscales están en litigio debido a que los contribuyentes interpusieron algún medio de defensa. El temor es que la nueva Suprema Corte reviva los expedientes y comience a hacer efectivo el cobro de impuestos. Sin embargo, no en todos los casos asiste la razón el SAT. Los contribuyentes, grandes, medianos y pequeños, deben ser escuchados. Tienen una gran responsabilidad los nueve integrantes de la nueva Corte, que preside Hugo Aguilar Ortiz.
Starbucks… china
Una marca con la que se identifica internacionalmente a Estados Unidos pasó a manos de una compañía china por 4 mil millones de dólares. Starbucks tomó la decisión de vender una participación de 60 por ciento de su negocio en el país asiático a la firma de capital privado Boyu Capital. Starbucks tendrá el 40 por ciento restante de participación y continuará licenciando la marca y la propiedad intelectual a la empresa conjunta, según Bloomberg. La cadena de cafeterías tiene alrededor de 8 mil establecimientos, abrió el primero en Pekín en 1999; sin embargo, ha venido perdiendo terreno ante la competencia de marcas locales. El té sigue siendo la bebida por excelencia del pueblo chino.
Díselo a Claudia
Asunto: autos con placas foráneas
Pienso que la presidenta Claudia Sheinbaum debería coordinarse con los gobernadores de los estados donde no se paga tenencia de autos y que se utilice el mismo parámetro de cobro que en la Ciudad de México. Hay una evasión de impuestos de autos de alta gama que tienen placas de esos estados, pero en realidad circulan en la Ciudad de México. Con lo recaudado se podrían tapar baches, hacer obras viales, etcétera.
Leobardo García Prieto
Twiteratti
Michoacán está ardiendo. Ya es momento que la revocación de mandato se haga efectiva y los gobernadores empiecen a sentir el poder de la ciudadanía. Christian Camacho @ccamacho88
