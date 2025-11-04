Afp, Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 35

Abuya. Líderes nigerianos de todo el espectro religioso rechazaron ayer las amenazas del presidente estadunidense, Donald Trump, de intervenir militarmente a raíz de supuestos asesinatos de cristianos en el país africano.

Farhan Haq, vocero del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, ratificó su rechazo a todo tipo de advertencias entre los Estados miembros, que deben “abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier nación o de otra manera incompatible con los propósitos” de la organización mundial.

Nigeria, el país más poblado de África, está prácticamente dividido entre una parte sur, mayoritariamente cristiana, y una mitad norte de mayor presencia musulmana. Su territorio es escenario de una multitud de conflictos, en los que, según los expertos, pierden la vida tanto cristianos como musulmanes.

Pero las denuncias sobre una supuesta “persecución” de cristianos en Nigeria hallaron mucho eco en la derecha europea y estadunidense en las semanas recientes.

“Los cristianos están siendo asesinados, no podemos negar el hecho de que los musulmanes (también) son abatidos”, señaló a Afp Danjuma Dickson Auta, un líder comunitario, de confesión cristiana.

Trump afirmó este fin de semana, en redes sociales, que pidió al Pentágono que planificara un posible plan de ataque.

Cuando un periodista de Afp le preguntó, a bordo del Air Force One, si estaba considerando desplegar tropas en tierra o recurrir a bombardeos, el jefe de la Casa Blanca contestó: “Podría ser, quiero decir, contemplo muchas cosas”.

“Están matando a los cristianos y los están asesinando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”, advirtió.

Conflicto por tierras

En los años recientes, Plateau y otros estados del “cinturón medio” de Nigeria (el centro del país) han sido escenario de mortíferos enfrentamientos entre agricultores, mayoritariamente cristianos, y ganaderos de la etnia fulani (también llamados peul), musulmanes, por cuestiones de tierra y recursos.