Niegan presunta matanza de cristianos como denunció el presidente estadunidense
Martes 4 de noviembre de 2025, p. 35
Abuya. Líderes nigerianos de todo el espectro religioso rechazaron ayer las amenazas del presidente estadunidense, Donald Trump, de intervenir militarmente a raíz de supuestos asesinatos de cristianos en el país africano.
Farhan Haq, vocero del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, ratificó su rechazo a todo tipo de advertencias entre los Estados miembros, que deben “abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier nación o de otra manera incompatible con los propósitos” de la organización mundial.
Nigeria, el país más poblado de África, está prácticamente dividido entre una parte sur, mayoritariamente cristiana, y una mitad norte de mayor presencia musulmana. Su territorio es escenario de una multitud de conflictos, en los que, según los expertos, pierden la vida tanto cristianos como musulmanes.
Pero las denuncias sobre una supuesta “persecución” de cristianos en Nigeria hallaron mucho eco en la derecha europea y estadunidense en las semanas recientes.
“Los cristianos están siendo asesinados, no podemos negar el hecho de que los musulmanes (también) son abatidos”, señaló a Afp Danjuma Dickson Auta, un líder comunitario, de confesión cristiana.
Trump afirmó este fin de semana, en redes sociales, que pidió al Pentágono que planificara un posible plan de ataque.
Cuando un periodista de Afp le preguntó, a bordo del Air Force One, si estaba considerando desplegar tropas en tierra o recurrir a bombardeos, el jefe de la Casa Blanca contestó: “Podría ser, quiero decir, contemplo muchas cosas”.
“Están matando a los cristianos y los están asesinando en grandes cantidades. No vamos a permitir que eso suceda”, advirtió.
Conflicto por tierras
En los años recientes, Plateau y otros estados del “cinturón medio” de Nigeria (el centro del país) han sido escenario de mortíferos enfrentamientos entre agricultores, mayoritariamente cristianos, y ganaderos de la etnia fulani (también llamados peul), musulmanes, por cuestiones de tierra y recursos.
El conflicto ha dejado pueblos arrasados y numerosas muertes, sobre todo entre los agricultores.
Ataques a menor escala contra ganaderos, incluidas matanzas por ajustes de cuentas de personas de la etnia fulani al azar, o de sus animales, no suelen dar lugar a tantos titulares en la prensa local ni en la internacional.
Aunque a menudo se achaca la violencia a razones étnicas y religiosas, los expertos afirman que la raíz del problema se encuentra en la mala gestión de las tierras y a la policía de las zonas rurales.
En Plateau hay quien, harto de la violencia, ha echado mano de palabras como “genocidio”, aunque más bien en términos étnicos y no religiosos.
Aún así, en los años recientes, grupo separatistas del sureste del país han denunciado un supuesto “genocidio cristiano”.
El gabinete Moran Global Strategies, radicado en Estados Unidos, hizo presión a favor de los separatistas este año y ha asesorado al personal del Congreso estadunidense sobre lo que calificó de “persecución” cristiana, según los folletos que repartió.
Nigeria también hace frente a un viejo conflicto yihadista en el noreste y a grupos de “bandidos” que realizan ataques indiscriminados y secuestros en el noroeste.
Venden falso relato
La población del norte del país es mayoritariamente musulmana, por lo que la mayoría de las víctimas también lo son.
“Incluso los que venden el relato de genocidio cristiano saben que no es cierto”, afirmó Abubakar Gamandi, un musulmán que lidera el sindicato de pescadores del estado de Borno, epicentro del conflicto con los yihadistas de Boko Haram.
Chukwuma Soludo, gobernador cristiano del estado de Anambra, también rechazó una eventual intervención estadunidense, al apuntar que Washington “debe actuar dentro del ámbito del derecho internacional”.
A raíz de las declaraciones de Trump, la presidencia nigeriana sugirió que un encuentro entre mandatarios de ambos países podría resolver el asunto.
Daniel Bwala, portavoz del presidente nigeriano, Bola Tinubu, afirmó que “Trump tiene su propio estilo de comunicación”.