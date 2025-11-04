Martes 4 de noviembre de 2025, p. 34
Santo Domingo., República Dominicana pospuso para 2026 la Cumbre de las Américas, prevista para este diciembre, tras un “cuidadoso análisis de la situación en la región”, sacudida por el despliegue militar estadunidense en el Caribe y el Pacífico. Subrayó que “la medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos”, mientras su secretario de Estado, Marco Rubio, apoyó la decisión.
“Luego de un cuidadoso análisis, el gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la décima Cumbre de las Américas”, indicó la cancillería en un comunicado.
El evento estaba programado del 1º al 6 de diciembre. Venezuela, Cuba y Nicaragua habían sido excluidos, como en la anterior edición, por considerarlos “regímenes dictatoriales”, por lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que no asistiría; Colombia también declinó la invitación.
“Todos los recursos invertidos hasta la fecha servirán para el próximo año, incluyendo las reuniones hemisféricas programadas en nuestro país.”
El cambio recibió el aval de Washington. “Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y seguiremos colaborando con la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que se centre en fortalecer las alianzas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos”, escribió Rubio en su cuenta de X.
Los organizadores informaron que harán nuevas consultas sobre la fecha e indicaron que “ampliarán el diálogo” para incluir a los nuevos gobiernos “democráticamente electos que surjan”, pero no especificaron ninguno.
“República Dominicana reafirma su apuesta por el multilateralismo, la política de buena vecindad y las alianzas para impulsar la integración regional.”
La decisión se presentó mientras Estados Unidos ha realizado numerosos ataques en la región.