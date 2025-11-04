Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 34

Madrid. El presidente de la Comunidad Valenciana, el derechista Carlos Mazón, del Partido Popular (PP), anunció ayer su inminente dimisión del cargo al cumplirse el primer aniversario de la catástrofe natural de la dana (depresión aislada en niveles altos) en Valencia, que cobró la vida de 229 personas y provocó daños materiales en numerosos pueblos de la región, con decenas de miles de damnificados.

Su dimisión se hará de forma escalonada en coordinación con los grupos parlamentarios que le apoyaron para llegar al cargo, el PP y la extrema derecha de Vox, que tendrán la facultad de elegir a su sucesor para agotar lo que queda de legislatura –dos años–, en lugar de convocar a nuevos comicios.

Durante el día clave de la catástrofe, la noche anterior y la madrugada del 29 de octubre, Mazón desapareció durante las horas más críticas. Se sabe que estaba en una comida con una periodista de la televisión autonómica y que llegó al centro de mando cuando la situación ya era dramática.

Después, en lugar de reconocer su error, ofreció varias versiones contradictorias y se negó a dimitir, a pesar de las numerosas manifestaciones que se realizaron en su contra, la primera y más numerosa congregó a más de 120 mil personas.

Y cuando más avanza la investigación judicial abierta para indagar en las responsabilidad penales de los responsables públicos de la gestión de la catástrofe, finalmente Mazón afirmó: “ya no puedo más”, y anunció lo que muchos le reclamaron en las calles en los últimos meses: su renuncia al cargo.