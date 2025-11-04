Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 4 de noviembre de 2025, p. 33

Tel Aviv., El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, declaró ayer que la república islámica sólo consideraría la cooperación con Estados Unidos si éste cambiara su política en la región, incluyendo su apoyo a Israel.

“Si abandonan por completo su apoyo al régimen sionista, retiran sus bases militares y se abstienen de interferir, entonces se consideraría la cooperación”, afirmó Jamenei ante estudiantes al conmemorar en la capital iraní el aniversario de la toma de la embajada estadunidense en 1979, tras la revolución que derrocó al sha, Mohammad Reza Pahlevi, respaldado por Occidente.